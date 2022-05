Politica anti-rusă. România, forțată de UE să piardă sute de milioane de euro Ieșirea Romaniei din cele doua banci ale Federației Ruse, forțata de UE și, probabil, de SUA, va insemna o grea lovitura nu numai pentru bugetul de stat, ci și pentru sistemul bancar și fondurile de pensii private. Pierderile din aceste retrageri se ridica la cateva sute de milioane de euro, iar impactul este necunoscut chiar […] The post Politica anti-rusa. Romania, forțata de UE sa piarda sute de milioane de euro first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

