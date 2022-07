Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de Externe din statele membre ale Uniunii Europene discuta luni, la Luxemburg, despre modalitati de a scoate din Ucraina milioane de tone de cereale blocate in silozuri din cauza blocadei impuse de Rusia porturilor la Marea Neagra, transmite Reuters, citata de Agerpres. Ucraina este unul…

- ANPC transmite, joi, detalii despre ancheta care vizeaza compania aeriana Blue Air, precizand ca, din 30 aprilie 2021 - cand s-au ridicat majoritatea restrictiilor impuse de pandmie – compania a anulat peste 11.200 de zboruri pentru care erau facute aproape 180.000 de rezervari si s-au platit peste…

- Statele membre ale Uniunii Europene trebuie sa se implice mai mult pentru eliminarea decalajului in materie de inovare din UE, rezulta dintr-un raport publicat miercuri de Curtea de Conturi Europeana. „Pentru a elimina decalajul in materie de cercetare si inovare care persista in UE si pentru a debloca…

- Directorul Autoritații pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA), Andrei Mina Draghici, numit in funcție de catre PSD in august 2018, a demisionat, anunța primarul general al Capitalei, Nicușor Dan. El il acuza ca a gestionat bugetul instituției “ca pe propriul buzunar”, il acuza de prejudicii…

- Autoritațile vor achiziționa in acest an scanere, iar acestea vor fi instalate in vami pana la finalul anului, scopul fiind scaderea evaziunii, au declarat surse guvernamentale. Acestea au fost un subiect continuu de scandal, fiecare ministru de Finanțe din ultimii ani promițand ca le va instala, insa…

- Ministerul Finanțelor considera prescrise titlurile, chiar daca acestea nu au o data de expirare, afirmand ca legislația s-a schimbat de mai multe ori intre timp. Guvernul Romaniei nu vrea sa plateasca niciun ban francezului care s-a adresat instituțiilor statului cerand 115 milioane de euro in baza…

- Mesajul lui Raed Arafat vine dupa ce Tribunalul București a respins definitiv o solicitare a DNA de redeschidere a unui dosar care il viza in legatura cu achiziția de ambulanțe, fiind acuzat de abuz in serviciu. Cererea procurorilor anticorupție a venit dupa ce achizițiile din perioada pandemiei au…

- Vizita cancelarului Austriei, Karl Nehammer, la Moscova, unde se va intalni cu presedintele Vladimir Putin, are scopul de a i se spune liderului rus adevarul despre razboiul din Ucraina, susține ministrul de externe austriac Alexander Schallenberg, relateaza Reuters . „Conteaza sa fii fata in fata…