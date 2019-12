Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta a sarbatorit alaturi de apropiați, inclusiv alaturi de cainele familiei. A trecut și in bucatarie, la amestecat mamaliga. Rareș Bogdan petrece alaturi de soție și cei doi copii ai lor. A luat o pauza de la dezbaterile de la Bruxelles pentru a se relaxa acasa, la Cluj. …

- Un labrador in varsta de sapte ani din Anglia a suferit doua operatii chirurgicale care i-au salvat viata dupa ce a inghitit 34 de decoratiuni din turta dulce legate cu panglici decorative care fusesera pregatite pentru bradul de Craciun, relateaza Agerpres. Tratamentul a costat peste 2.000 de lire…

- Loteria Romana organizeaza in perioada 20-21 decembrie 2019, in Parcul Alexandru Ioan Cuza(fost IOR) din Bucuresti, „Cupa Loteriei Romane la Patinaj”, un eveniment aflat la prima editie. Va asteptam intre orele 14.00 si 18.00 la patinoarul din incinta parcului, cu intreceri distractive care va pot…

- Presedintele Consiliului National al ALDE, Norica Nicolai, sustine necesitatea adoptarii unei politici penale care sa reduca infractionalitatea, motivand ca sistemul penitenciar o perpetueaza. Declaratia Noricai Nicolai survine adoptarii, miercuri, in Parlament, a proiectului de abrogare…

- Premierul desemnat Ludovic Orban susține ca in urma negocierilor a ajuns la un acord politic cu toate formațiunile din opoziție și se arata optimist asupra votului din Parlament.Citește și: Se infiripa un mare pol pe stanga / SURSE ”Negocierile au decurs bine, ne-am ințeles bine și…

- Dragoș Patraru vorbește, in aceasta dimineața, in emisiunea Starea Libertații, despre masurile imbunatațirea nivelului de trai, in contextul in care datele Eurostrat arata ca unul din trei romani este afectat de riscul de saracie sau de excluziune sociala „Cumva, lucrurile s-au imbunatațit ușor de la…

- Deputatul de Timis Alfred Simonis, care este si liderul deputatilor social-democrati din Parlament, este noul lider al Tineretului Social Democrat (TSD). Simonis il inlocuieste, astfel, ca interimar, pe Gabriel Petrea, care a fost exclus din PSD dupa ce a votat motiunea.Deputatul Alfred Simonis…

- Primarul orașului Iași, Mihai Chirica, a declarat, joi, dupa adoptarea moțiunii de cenzura, ca joaca politica dintre președinte și guvern se va muta intre viitorul guvern și parlament, unde PSD deține inca majoritatea, anunța MEDIAFAX.Citește și: Noi declarații facute de Dan Barna! ‘ Am votat…