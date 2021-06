Politica a intrat la apă S-a acoperit țara de șuvoaie. Case și acareturi luate de ape, animale duse de viitura, recolte distruse, sere scufundate, poduri și podețe distruse, oameni izolați și speriați, tot ce era mai rau și mai urat s-a intamplat. Batrani neputincioși care plang pe marginea drumului, ramași doar cu hainele de pe ei. Dupa doua zile, au […] The post Politica a intrat la apa first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

