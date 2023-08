Stiri pe aceeasi tema

- AUR nu este antieuropean si nici impotriva Uniunii Europene, ci este contra „tendintelor ideologice tot mai pronuntate ale actualei Comisii Europene”, a precizat, marti, senatorul Claudiu Tarziu, presedintele Consiliului National de Conducere al Aliantei pentru Unirea Romanilor, care a adaugat ca formatiunea…

- Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, se declara optimist in privința incheierii unui acord politic intre Turcia și Suedia, inainte de summitul Alianței, care va avea loc la Vilnius pe 11 și 12 iulie. Oficialul NATO a precizat ca luni va participa la o intrevedere alaturi de premierul Suediei,…

- Deputatul Ciprian Ciubuc, exclus din AUR la Congresul formatiunii din 2022, a anuntat ca Tribunalul Bucuresti i-a redat calitatea de membru al acestui partid si a decis anularea rezultatelor de la acel congres, la care George Simion a fost ales presedinte al AUR. Decizia instantei nu este definitiva.…

- Turneul national de prezentare a Programului de Guvernare AUR in 15 puncte ajunge SAMBATA, 24 IUNIE in ALBA IULIA , locatia HOTEL TRANSILVANIA, incepand cu ora 11:00. Documentul va fi pus in dezbatere in cadrul unui eveniment public la care vor participa lideri ai Aliantei pentru Unirea Romanilor, specialisti…

- Deputatul neafiliat Dumitru Coarna a anuntat, luni, ca s-a alaturat Aliantei pentru Unirea Romanilor si va reprezenta grupul parlamentar al acestui partid in Camera Deputatilor, scrie Agerpres."Incepand de astazi, 19 iunie, reprezint grupul parlamentar AUR in Camera Deputatilor", a spus Coarna in…