Poliția zice să fim empatici cu animalele Poliția Romana a dat ieri un comunicat prin care indeamna oamenii, cu precadere turiștii de la Marea Neagra, sa fie empatici cu animalele și sa nu mai incurajeze exploatarea lor. Asta vine de la faptul ca, la Mamaia Nord erau doi barbați care expuneau doi ponei, in caldura torida, nemancați, nebauți, pentru poze. Adica, turiștii cu copii, cum vedeau poneii, cum iși urcau micuții pe ei. Barbații care aveau poneii au luat, astfel, bani buni. Polițiștii de la protecția animalelor, sesizați de cineva, s-au deplasat la fața locului și i-au sancționat pe barbații care dețineau poneii. Suferind de apatie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Romana a confiscat și a dus la adapost doi ponei, care erau ținuți pe plaja, la 40 de grade Celsius, in zona Mamaia Nord. Cele doua animale erau folosite de stapani pentru a invita copiii turiștilor sa se pozeze cu ele și a cere bani in schimbul fotografiilor. „Cei 2 ponei din imagini sufereau…

- Doi ponei chinuiti au fost salvati in Navodari. Animalele erau folosite pentru a fi fotografiate de turisti, in schimbul unor sume de bani. Desi proprietarii lor pretindeau ca aveau grija de ei, cei doi ponei erau vizibil deshidratati. Potrivit IPJ Constanta, politisti din cadrul Biroului pentru Protectia…

- Polițiștii din Neamț s-au autosesizat dupa ce au descoperit imagini in mediul online cu momentul in care individul de 30 de ani omoara mai mulți caini, potrivit Știri de Neamț. El a fost reținut pentru 24 de ore și risca 7 ani de inchisoare, dupa ce saptamana trecuta pedepsele pentru cei care chinuie…

- Turistii se pot caza in hotelurile din statiunile de la Marea Neagra cu tarife ce pornesc de la 34 de lei pe noapte de persoana, incepand din 22 mai, in programul social „Litoralul pentru toti”. Potrivit unui comunicat al Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), preturile sunt cu pana la…

- In luna mai, Ucraina a exportat 643.000 de tone de cereale, de aproape trei ori mai puțin fața de perioada similara din 2021, cand a vandut peste hotare 1,8 milioane de tone de cereale, potrivit datelor Ministerului Agriculturii, transmite Reuters. Prabușirea exporturilor a avut loc in contextul problemelor…

- O grupare de hoti a fost prinsa, dupa ce a furat un seif metalic plin cu 500.000 de lei de la o firma din Bistrița. In urma perchizițiilor, au fost emise mandate pentru trei persoane. Duminica, polițiștii au efectuat opt percheziții domiciliare, trei persoane din județul Bihor fiind reținute și acuzate…

- Politistii din Ploiesti efectueaza, in aceasta dimineața, sase perchezitii domiciliare la persoane banuite de furturi din locuinte, din societati comerciale si furturi de componente auto, anunta Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Prahova. Descinderile au loc in doua comune din judetul Prahova,…

- Un elev de la Liceul Tehnologic din Flamanzi a fost incendiat in timpul orelor, incidentul avand loc in momentul in care profesoara, care este si directoarea unitatii de invatamant, a iesit din clasa pentru cateva minute. Deocamdata, nu stie cum s-a intamplat acest eveniment, iar Inspectoratul de Politie…