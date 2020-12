Poliția: Vom curma orcice tentativă de destabilizare a situației CHIȘINAU, 5 dec - Sputnik. Marin Maxian a informat ca maine la Chișinau se vor desfașura doua acțiuni de protest. In primul caz este vorba de manifestația producatorilor agricoli, care vor veni maine cu tehnica agricola in Capitala. Aceștia sunt nemulțumiți de felul in care Guvernul a gestionat criza provocata de seceta din acest an. Pe de alta parte, reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritatea vor organiza un miting in Piața Marii Adunari Naționale. Șeful adjunct al IGP a atras atenția ca oamenii legii nu vor admite acțiuni de instigare la violența, de subminare a integritații… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

