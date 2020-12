RAZIE ANTI COVID… Peste 190 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne au acționat in ultimele 24 de ore, la nivel județean, pentru verificarea respectarii masurilor de protecție sanitara in contextul pandemiei Covid-19. Echipele de control au depistat 34 persoane care nu au respectat masurile de protecție individuala, acestea fiind sancționate contravențional conform Legii nr. 55/2020, Articolul Poliția Vaslui in acțiune anti Covid! Amenzi de peste 30.000 de lei! (FOTO) apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .