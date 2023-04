ACAROM : Inmatriculari de autoturisme noi in Romania – Martie 2023

ACAROM: Inmatriculari de autoturisme noi in Romania – Martie 2023 Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut in martie 2023 cu +11.12% fata de martie 2022, atingand un volum de 12.251 unitati. Pe primele trei luni din 2023, inmatricularile de autoturisme… [citeste mai departe]