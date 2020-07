Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul care in urma cu trei zile si-a agresat bunicii a fost depus ieri in Centrul de Retinere si Arest Preventiv din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Maramures. Acesta a fost retinut pentru 24 de ore sub aspectul comiterii infractiunilor de violenta in familie si amenintare urmand ca…

- Politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala nr. 3 Raciu au identificat si retinut la data de 07 iulie a.c., un barbat, banuit de comiterea unei infractiuni de talharie . Cel in cauza a fost introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul I.P.J. Mures. In fapt, din cercetarile efectuate…

- Politisti din cadrul Sectiei de Politie Rurala nr. 8 Petelea au fost sesizați duminica, 21 iunie, cu privire la faptul ca pe raza comunei Ibanești are loc un scandal, in urma caruia o persoana ar fi fost agresata. ”In fapt, din cercetarile efectuate de politisti, a reiesit faptul ca la aceeasi data,…

- Politisti din cadrul Sectiei de Politie Rurala nr. 4 Ungheni au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emise de Judecatoria Targu Mures. Acesta privea un barbat, de 29 de ani, din comuna Chirileu, condamnat la o pedeapsa privativa de libertate, de 1 an si 10 luni, pentru savarsirea…

- Polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Motru au efectuat o percheziție domiciliara in locuința unui padurarului din cadrul Ocolului Silvic Motru, banuit de savarșirea infracțiunii de fals intelectual. Oamenii legii au pus in aplicare un mandat de percheziție și de aducere emis de Judecatoria Motru fața…

- Politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala nr. 2 Band au identificat doi tineri, banuiti de comiterea unei infractiuni de talharie. Cei in cauza au fost retinuti pentru 24 de ore, fiind introdusi in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul I.P.J. Mures. In fapt, din cercetarile efectuate…

- Politistii din Nasaud, in colaborare cu cei din Bistrita, au oprit in trafic, pe raza municipiului, un autoturism inmatriculat in judetul Mures, in care se afla un bebelus de numai 4 zile, care era cautat de autoritati. In autoturism se mai aflau inca trei persoane, printre care si tatal copilului,…