Poliţia ucraineană a descoperit 25 de lagăre de tortură în Harkov Aceasta descoperire a fost facuta dupa eliberarea de sub ocupatia rusa a zonei din jurul orasului Harkov, situat in estul Ucrainei, informeaza dpa, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Politia ucraineana a descoperit 25… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE25…

Stiri pe aceeasi tema

- Electricitatea a fost restabilita in al doilea oras ca marime al Ucrainei, Harkov, si in regiune, a anuntat guvernatorul acesteia, a doua zi dupa ce ultimul val de atacuri cu rachete al Rusiei a vizat reteaua electrica a tarii, relateaza The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Peste 700 de cadavre au fost descoperite in zonele din regiunea Harkov, regiunea Donetk si regiunea Herson, iar 90% dintre victime sunt civili, a declarat procurorul general al Ucrainei, Andrii Kostin, informeaza ukrinform.net, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Fortele ucrainene au lichidat 400 de militari ruși in ultimele 24 de ore, astfel ca numarul soldaților ucisi pe front, de la inceputul razboiului, a ajuns la 83.110 - potrivit unui raport publicat, joi, de Statul Major al Fortelor Armate ale Ucrainei redat de Rador. Fii la curent cu cele mai…

- Anchetatorii Poliției Naționale a Ucrainei au documentat pana acum 2.863 (49 in ultimele 24 de ore) de crime de razboi comise de invadatorii rusi in timpul ocupației regiunii Harkov - transmite, luni, politia regionala, conform Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Fortele ucrainene au lichidat 600 de militari ruși in ultimele 24 de ore, astfel ca numarul invadatorilor ucisi pe front, de la inceputul razboiului, a ajuns la 75.440 - potrivit unui raport publicat, sambata, de Statul Major al Fortelor Armate ale Ucrainei, anunța RBC, potrivit Rador. Fii…

- Trupele ruse au trecut in defensiva pe mare parte a frontului din Ucraina, in timp ce armata ucraineana mentinea duminica presiunea in sud cu obiectivul de a recuceri orasul Herson, singura capitala regionala ucraineana capturata de Rusia de la inceputul campaniei sale militare impotriva Ucrainei,…

- Ucraina anunta vineri ca a recucerit 88 de localitati de la fortele ruse, in regiunea Herson, in sudul Ucrainei, in timp ce administratia de ocupatie prorusa evacueaza mii de civili din calea acestei inaintari, relateaza AFP și news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Politia ucraineana a afirmat, marti, ca a descoperit o "camera de tortura" in orasul Pisky-Radkivski, care a fost ocupat de Rusia, in estul regiunii Harkov, transmite CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…