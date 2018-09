Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin cinci persoane, inclusiv o mama si copilul ei, au murit in Carolina de Nord, pe masura ce furtuna tropicala Florence se deplaseaza incet prin Carolina de Nord si Carolina de Sud, au anuntat autoritatile locale, transmite postul CNN.

- Un nou atac armat a avut loc in Statele Unite ale Americii. Cinci persoane au fost ucise, iar atacatorul s-a sinucis. Cinci persoane au fost ucise in urma unui atac armat in Bakersfield California. Un barbat a deschis focul in mai multe locații inainte ca sa se sinucida. Potrivit CNN , polițiștii au…

- Politia olandeza a anuntat vineri ca a ranit prin impuscare un suspect, in urma unor injunghieri in Gara Centrala din Amsterdam, relateaza The Associated Press conform News.ro . Doua persoane au fost ranite prin injunghiere, a anuntat politia pe Twitter. Un tunel care trece pe sub sine, in gara, a fost…

- Autoritatile britanice au anuntat miercuri ca au descoperit o fabrica ilegala de arme in comitatul East Sussex, sudul Angliei, si au operat trei arestari, in cadrul unei anchete privind producerea ilegala de arme de foc.

- Politia spaniola a anuntat luni ca a impuscat un barbat inarmat cu un cutit in timp ce acesta incerca sa atace agenti intr-un comisariat din Catalonia, in nord-estul Spaniei, relateaza Reuters si AFP. Politia regionala a anuntat pe Twitter ca barbatul a intrat in sectia de politie din…

- Politia britanica a perchezitionat trei locuinte din Birmingham si Nottingham dupa ce un barbat care a intrat cu masina in barierele de la securitate de la Parlament, ranind trei persoane, a fost arestat fiind suspectat de terorism, scrie BBC potrivit News.ro . Barbatul britanic in varsta de 29 de ani…

- Politia chineza a indepartat joi o femeie care s-a stropit cu benzina, aparent cu scopul de a se autoincendia langa Ambasada Statelor Unite, potrivit ziarului de stat Global Times, o zona in care s-ar fi auzit o explozie, relateaza Reuters. UPDATE 10.47: Explozia de joi, in fata Ambasadei Statelor Unite…

- UPDATE 8.02 - Cel puțin doua persoane au murit, duminica noaptea, iar alte noua au fost ranite, dupa ce un individ a efectuat un atac armat in orașul canadian Toronto, a informat poliția locala, relateaza CNN și BBC.* Cel putin noua persoane au fost ranite intr-un atac armat duminica…