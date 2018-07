Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Turcia au arestat 43 de persoane, suspectate ca ar fi membri straini ai gruparii extremiste Stat Islamic, a comunicat, luni, politia turca, precizând ca arestarile au fost facute într-o serie de operatiuni, la Istanbul. Unitatile de politie antiterorism…

- Autoritatile turce au retinut-o pe sotia lui Abu Omar al-Shishani, fost ''ministru de razboi'' al gruparii Stat Islamic ucis in lupta in urma cu doi ani, arestare survenita la Istanbul in cadrul unei operatiuni antiteroriste in aceasta luna, a anuntat joi seara politia turca, citata de Reuters. …

- Autoritatile turce au retinut-o pe sotia lui Abu Omar al-Shishani, fost ''ministru de razboi'' al gruparii Stat Islamic ucis in lupta in urma cu doi ani, arestare survenita la Istanbul in cadrul unei operatiuni antiteroriste in aceasta luna, a anuntat joi seara politia turca, citata…

- Autoritatile turce au arestat joi 33 de membri ai Fortelor aeriene pentru presupuse legaturi cu imamul Fethullah Gulen, autoexilat in SUA si considerat de Ankara organizatorul tentativei de lovitura de stat din iulie 2016, relateaza cotidianul Hurriyet, citat de Reuters, scrie agerpres.ro. Persoanele…

- Arestarile au avut loc luni seara tarziu, la 19 adrese, in circa 10 cartiere din Istanbul, a precizat agentia de presa Dogan. In total 54 de persoane au fost arestate si duse la sediul politiei antiteroriste din Istanbul, pentru a fi interogate.Potrivit agentiei, politia suspecteaza aceste…

- Politia turca a arestat peste 50 de persoane suspectate de legaturi cu gruparea Stat Islamic (SI), in urma unei serii de raiduri in Istanbul, au anuntat marti mass-media turce, informeaza AFP, conform agerpres.ro. Arestarile au avut loc luni seara tarziu, la 19 adrese, in circa 10 cartiere…

- Politia turca a arestat 150 de militari suspectati de legaturi cu reteaua clericului Fethullah Gulen, acuzat de Ankara de orchestrarea puciului esuat din iulie 2016, relateaza vineri Reuters, scrie agerpres.ro. Agentia de presa turca Anadolu precizeaza ca cei arestati se numara printre cei…

- Poliția turca a facut zeci de arestari la Istanbul, de 1 Mai.In Turcia, Ziua internationala a muncii a fost marcata – in trecut – de confruntari intre manifestanti si politisti, insa autoritatile au impiedicat in ultimii ani accesul in locurile in care aveau loc aceste manifestatii. Accesul in Piata…