Poliţia turcă a arestat mai multe persoane pentru postări provocatoare despre cutremur Politia turca a retinut cel putin 18 persoane si a arestat cinci pentru ceea ce a descris ca fiind "postari provocatoare" pe retelele sociale despre cutremurul din Turcia, relateaza The Guardian, care citeaza un tweet al fortelor de ordine. Anterior, serviciul de monitorizare a internetului NetBlocks a declarat ca serviciul Twitter a fost restrictionat "la mai multi furnizori de internet din Turcia", reamintind insa ca Turcia are "un istoric extins de restrictii in domeniul social media in timpul situatiilor de urgenta nationala si al incidentelor de siguranta". NetBlocks a constatat miercuri… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

