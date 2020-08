Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General al Poliției atenționeaza șoferii sa respecte cerințele Regulamentului circulației rutiere, in special cele care prevad modul de parcare a automobilelor, intrucat, potrivit noilor reglementari, polițiștii pot dispune deja evacuarea mijloacelor de transport parcate neregulamentar,…

- CHIȘINAU, 8 iul – Sputnik. Poliția a anunțat cauza exploziei care s-a produs ieri in curtea unui bloc de locuințe din sectorul Botanica al Capitalei. Deflagrația a fost provocata de o grenada de model F1, a anunțat miercuri Inspectoratul General al Poliției. ”Expertiza a stabilit ca deflagrația…

- CHIȘINAU, 25 iun. - Sputnik. Incidentul a avut loc in jurul orei 22:00, cand polițiștii au observat un automobil „BMW”, care se deplasa cu viteza excesiva la intersecția strazilor Ciuflea și București. Conducatorul auto a ignorat somația inspectorilor de a opri automobilul. Mai mult, acesta a accelerat. Imediat,…

- Masurile de izolare adoptate pentru a combate propagarea COVID-19 ar putea alimenta procesele de radicalizare, apreciaza agentia europene de politie Europol, care evidentiaza amplificarea violentelor din partea extremei drepte si a extremei stangi in ultimul an, a relatat marti AFP potrivit Agerpres.…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, iși exprima ingrijorarea, prin intermediul unei postari pe contul sau de Facebook, fața de numarul mare de urmaritori pe care ii avea vloggerul Alexandru Balan,...

- Alaptarea este in pericol din cauza suprasolicitarii sistemelor de sanatate, plus a altor probleme și, desi poate suna ireal, e cat se poate de real. Plus ca, un nou raport realizat de OMS, UNICEF și Rețeaua internaționala de acțiune pentru alimentația bebelușilor (IBFAN) releva faptul ca, in ciuda…

- Astazi, 29 mai, Serviciul de Informații și Securitate și Inspectoratul General al Poliției de Frontiera au incheiat un nou acord de cooperare interinstituționala. Documentul a fost semnat de catre conducatorii instituțiilor, Alexandr Esaulenco și Corneliu Groza. Prin semnarea acestui document, parțile…

- CHIȘINAU, 28 mai - Sputnik. In data de 26 mai, poliția din Hancești a fost sesizata de catre o femeie care a anunțat ca baiatul sau de 6 ani a plecat intr-o direcție necunoscuta și este de negasit. In acea zi, copilul se afla acasa cu inca doi frați, in timp ce parinții erau la serviciu. Imediat,…