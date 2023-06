Poliția trage cu gaze lacrimogene în capitala Colombo la protestul studenților Poliția antirevolta a raspuns cu tunuri de apa și gaze lacrimogene cand studenții din Sri Lanka au marșaluit la periferia capitalei Colombo miercuri (7 iunie) – Madushan Chandrajith, iar convocatorul Uniunii Studenților Interuniversitari spune ca reducerile bugetare in educație și sanatate au dus la probleme la universitați, potrivit Reuters. Studenții marșaluiau pentru a cere eliberarea studenților activiști arestați in protestele anterioare antiguvernamentale și pentru a obține ajutor privind costul ridicat al vieții printre mai multe cereri. Chandrajith a spus ca scaderea bugetelor sub guvernul… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

