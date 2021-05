Stiri pe aceeasi tema

- Patrula din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Marginea, fiind in exercitarea atribuțiilor de serviciu, a efectuat sambata seara semnal regulamentar de oprire autoturismului care se deplasa pe DC neclasificat Dornești. Conducatorul autoturismului nu a respectat semnalul regulamentar de oprire, astfel,…

- O persoana a fost ranita usor in coliziunea dintre doua autoturisme. Accidentul s-a petrecut pe raza localitatii Belint, pe drumul national 6 care leaga municipiul Lugoj de Timisoara. Politistii sositi la fata locului au stabilit ca accidentul s-a produs pentru ca un sofer nu s-a asigurat la schimbarea…

- O femeie in varsta de 92 de ani a fost salvata de pompieri, dupa ce a cazut sambata, intr-o groapa din Craiova adanca de doi metri. Varstnica era constienta si a fost dusa la spital, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa, transmite News.Femeia a fost gasita astazi…

- In ultima perioada, politistii suceveni au intensificat actiunile de verificare a legalitatii transportului rutier de marfuri si persoane, avand in vedere ca nerespectarea legislatiei in acest domeniu poate avea consecinte din cele mai grave. Politia Suceava a transmis un comunicat de presa in care…

- • Politia Romana atrage atentia ca impacarea partilor mentine constant riscul repetarii comportamentelor violente V.Stoica Un incindent petrecut luni seara, pe 1 Martie, in jurul orei 21.30, pe o strada din zona de nord a Ploieștiului, arata ca violența in familie continua sa fie un fenomen extrem de…

- Polițiștii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Nr. 7 Malini, au oprit pentru control pe raza satului Radaseni, str. Spicului, autoutilitara condusa de catre un barbat de 65 ani, din oras Gura Humorului. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul…

- O femeie de 79 ani din sat Severinești, comuna Cazaneștia, Mehedinți, a plecat voluntar de la locuința și nu a mai revenit. Polițiștii fac apel la cetațeni pentru gasirea acesteia. Pe 11 februarie, polițiștii Secției Izvoru Birzii au fost sesizați de o femeie de 54 de ani, din municipiul București,…

- In perioada 8-13 februarie polițiștii suceveni au derulat, pe raza județului, atat in mediul urban cat și rural, actiuni de verificare a masurilor sanitare vizand combaterea raspandirii noului virus SARS-CoV-2: au fost verificate 486 de societați comerciale si 181 mijloace de transport in comun, iar…