Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbați cu varstele de 24 și 33 de ani comercializau produse exploziv-pirotehnice ilegal in adiacentul pieții de pe strazile M. Varlaam și Tighina. Produse pirotehnice in valoare de peste 21 000 lei au fost ridicate de oamenii legii.

- Snagov, joi, 19 decembrie. Casa de Cultura „Antim Ivireanul”, din Ghermanești, a fost, din nou, taramul magic al Craciunului. Incarcat cu daruri, batranul Moș Craciun a poposit in mijlocul copiilor, le-a ascultat rugamințile și, ca prin minune, le-a indeplinit dorințele. In clinchet de clopoței, micii…

- Politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase Galati au efectuat cinci perchezitii, in locatii din municipiile Galati si Tecuci, in baza unui plan de actiune avand ca scop prevenirea si combaterea operatiunilor ilegale cu articole pirotehnice.

- Acțiuni premergatoare sarbatorilor de iarna, derulate de polițiștii teleormaneni/ Amenzi de peste 100.000 de lei, date intr-o singura zi in Eveniment / on 12/12/2019 at 14:32 / Polițiști din cadrul structurilor de ordine publica, rutiera, investigații criminale, investigare a criminalitații economice,…

- V. S. Daca pentru organizari dubioase de targuri de iarna și orașele ale copiilor s-a gasit spațiu doar la Parcul Municipal Ploiești Vest, ploieștenii se vor delecta doar cu un simplu foc de artificii la trecerea dintre ani, in centrul orașului-reședința minunata a județului Prahova. Daca nu ar fi fost…

- N.D. Pentru ca anul acesta autoritatile locale din Ploiesti au hotarat ca, in ceea ce priveste manifestarile specifice Sarbatorilor de Iarna, partea de divertisment si distractie trebuie separata de centrul orasului, inclusiv ajunul sarbatorii Sfantului Nicolae va fi marcat in Parcul Municipal Vest.…

- Inspectoratul General al Poliției Romane (IGPR), a anunțat, luni, printr-un comunicat de presa, ca, in urma unei percheziții efectuate in București, a fost depistata o persoana banuita ca ar fi comercializat catre publicul larg articole pirotehnce destinate exclusiv pirotehniștilor autorizați, de…

- …multe alte evenimente, cu ocazia Sarbatorilor de Iarna, ce urmeaza a se desfașura pe parcursul lunii decembrie 2019. Consiliul Local al municipiului Ramnicu Valcea este convocat de indata, astazi 14 noiembrie 2019, pentru a vota proiectul de hotarare privind „aprobarea calendarului evenimentelor festive…