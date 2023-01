Stiri pe aceeasi tema

- Poliția spaniola a anunțat, sambata, confiscarea a 4,5 tone de cocaina in largul Insulelor Canare, la bordul unui cargo togolez care venea din America Latina.... The post 4,5 tone de cocaina, confiscate in largul Insulelor Canare appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Poliția spaniola a confiscat 4,5 tone de cocaina cu o valoare de piața estimata la 105 milioane de euro (114 milioane de dolari), asta dupa ce a efectuat un raid asupra unei nave de transport de bovine, in largul Insulelor Canare la inceputul acestei saptamani, se arata intr-un comunicat transmis sambata,…

- Vasul togolez „Orion V”, incarcat cu droguri, venea din America Latina și transporta vite catre Orientul Mijlociu. Poliția spaniola ținea sub observație nava de transport de peste doi ani, relateaza AFP, potrivit News.ro . Cargoul a fost „controlat si perchezitionat” in trecut, „insa nu s-au gasit droguri…

- Poliția spaniola a anunțat, sambata, confiscarea a 4,5 tone de cocaina in largul Insulelor Canare, la bordul unui cargo togolez care venea din America Latina. Nava „Orion V”, care transporta animale catre țari din Orientul Mijlociu, era supravegheata indeaproape de mai bine de doi ani: fusese deja „verificata…

- Poliția și procurorii din Germania au anunțat ca misterul jafului din Desda a fost rezolvat, la cinci ani de la producerea acestuia. Cele 31 de piese, printre care se afla o stea a Ordinului Polonez Vulturul Alb si o rochie decorata cu diamante, au fost recuperate de anchetatorii din Berlin, au declarat…

- Europol a destructurat un „supercartel” internațional care, potrivit polițiștilor, controla aproximativ o treime din traficul de cocaina din Europa. Raidurile coordonate in toata Europa și in Emiratele Arabe Unite (EAU) au dus la 49 de arestari și la confiscarea a 30 de tone de cocaina. Poliția olandeza…

- “Toate activitatile operationale ale Enel in Romania se desfasoara si vor continua sa se desfasoare in mod normal, fara a afecta clientii finali care vor beneficia in continuare de toate serviciile si produsele cu care sunt obisnuiti”, anunta compania. Grupul Enel si-a prezentat marti Planul strategic…

- Moscova a afirmat ca o unitate a marinei britanice se afla in spatele exploziilor de la gazoductele Nord Stream 1 și 2, relateaza Sky News . Nu a oferit nicio dovada in sprijinul afirmației sale. Se crede ca cel puțin 50 de metri din conducta subacvatica – care transporta gazul rusesc catre Europa…