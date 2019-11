Stiri pe aceeasi tema

- Politia franceza a dispersat marti dimineata sute de demonstranti pro-independenta catalani care blocau de aproape 24 de ore o autostrada ce face legatura intre regiunea Catalonia si Franta, transmite Reuters, scrie Agerpres.

- Forțele de ordine din Hong Kong au folosit gaz lacrimogen într-un campus universitar, marți, la o zi dupa ce un protestatar a fost împușcat și un alt barbat a fost ars de viu, în unul dintre cele mai violente episoade din ultimele cinci luni de proteste antiguvern, scrie Reuters. …

- Milioane de demonstranti au iesit anul acesta pe strazile din Hong Kong, cerand democratie in fosta colonie britanica, revenita sub autoritatea Beijingului in 1997. O mica parte dintre protestatari au cerut si independenta fata de China, remarca Reuters, citeaza Agerpres. Adunarea din Hong…

- Protestatarii din Hong Kong planuiesc sa organizeze joi o manifestație în semn de solidaritate cu protestatarii din Catalonia care cer anularea deciziilor de condamnare la închisoare pe numele a noua separatiști catalani, scrie Mediafax, citând Reuters. Protestele din Catalonia…

- Protestatari furiosi dupa condamnarea la inchisoare a noua lideri ai separatistilor catalani au ridicat baricade si au incendiat containere de gunoi joi seara la Barcelona, in a patra zi de demonstratii, transmite dpa.

- Adresandu-se parlamentului regional de la Barcelona, Torra a aratat ca doreste finalizarea pana primavara viitoare a unei propuneri privind o "republica a Cataloniei". El precizase deja ca va fi necesar un nou vot privind autodeterminarea, scrie Agerpres. Mandatul legislativului catalan se…

- Mii de ruși au ieșit în strada duminica la Moscova pentru a cere eliberarea protestatarilor închiși în cea ce oponenții Kremlinului spun ca este o campanie de a reprima disidența, relateaza Reuters.Protestatarii au fost arestați în timpul manifestațiilor din iulie împotriva…

- Carrie Lam, liderul de la Hong Kong, va anunta miercuri retragea oficiala a proiectului de lege privind extradarea, care a provocat protestele din ultimele trei luni, potrivit presei locale. O sursa guvernamentala a confirmat informatia pentru agentia Reuters. Propunerea legislativa…