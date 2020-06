Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii clujeni au desfașurat, zilele trecute, o serie de controale de amploare in trafic, pentru a depista șoferii care incalca legea.”Polițiștii Biroului Rutier au acționat in perioada 25 – 31 mai a.c., pe raza municipiului Cluj-Napoca si pe drumurile naționale de pe raza comunelor arondate Politiei…

- Polițiștii clujeni au acționat marți in vederea menținerii unui climat de ordine si siguranța in piețele și zonele aglomerate din oraș, precum și pentru verificarea respectarii masurilor impuse in contextul epidemiei cu COVID-19.

- Desfașurare de forțe la Sintești - comuna Vidra, miercuri dimineața. 140 de polițiști din mai multe structuri ale IPJ Ilefov, alaturi de comisari de la Garda de Mediu, au luat cu asalt localitatea, pentru a-i depista pe cei ce ard...

- Polițiști clujeni au desfașurat o serie de controale de amploare pe raza municipiului Cluj-Napoca.”In perioada 08 - 10 mai a.c., politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca - Secția 3 Poliție au desfasurat o activitate de asigurare si mentinere a unui climat de siguranta publica. Actiunea…

- Politistii buzoieni au acționat in ultimele 24 de ore a.c., pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, asigurarea climatului de ordine publica și siguranța rutiera, precum și verificarea respectarii masurilor legale impuse prin ordonanțele militare.

- O armata de politisti a descins ieri la Urziceni si in comuna Barbulesti din judetul Ialomita, in cadrul unei razii cu efective marite. In timpul actiunii, cele doua localitati din Baragan au fost supravegheate din elicopter.

- Restrictiile dispuse prin ordonantele militare sunt pentru siguranta dumneavoastra! Fiti responsabili, respectati-le! Acesta este mesajul polițiștilor botoșaneni care astazi au desfașurat o ampla acțiune in strada.

- Pompierii turdeni au intervenit duminica in jurul orei 16,30 la Valea Calda pentru a lichida un incendiu de amploare care a cuprins mai multe anexe și o parte dintr-o locuința particulara.