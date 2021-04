Poliția și Parchetul, reacții incredibile, în scandalul de la Secția 16 / Documente exclusive „Spovedania” lui Viorel Șeicaru, agentul acuzat de rapire și tortura - in care acesta a susținut ca ar fi primit ordine sa ii protejeze pe traficanții de droguri și sa elibereze un interlop care deținea o arma cu muniție letala - nu i-a impresionat prea tare pe procurori și pe mai-marii din Poliția Capitalei. Mai mult, procurorii susțin ca ei nici macar nu ințeleg ce este atat de spectaculos in faptul ca polițiștii sunt mana in mana cu interlopii. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

