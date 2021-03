Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta urmeaza sa se reuneasca sambata, pentru a stabili noile masuri care se vor lua pentru limitarea raspandirii SARS-CoV-2. „Vom convoca maine Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta, se va publica intre timp hotararea de Guvern si vom lua…

- „Am avut o discuție cu domnul Arafat și am stabilit ca aceste masuri sa fie aplicate de duminica, 28 martie”, a fost mesajul premierului Florin Cițu, transmis vineri. „Precizari referitoare la Hotararea CNSU privind noile masuri. Astazi se va publica hotararea in Monitorul Oficial, insa, avand in vedere…

