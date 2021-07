Poliția și Jandarmeria, razie în Timișoara. Ce au constatat Polițiștii și jandarmii au organizat, aseara, o acțiune de control in Timișoara. Au fost legitimate 283 de persoane, au fost controlate 80 de autoturisme și verificate 108 societați comerciale. In urma controalelor efectuate, polițiștii au aplicat 31 de sancțiuni contravenționale in valoare totala de 9.247 de lei. De asemenea, agenții au aplicat 7 sancțiuni contravenționale pentru […] Articolul Poliția și Jandarmeria, razie in Timișoara. Ce au constatat a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

