- Tribunalul Constanța a respins miercuri cererea Arhiepiscopului Teodosie al Tomisului de anulare a deciziei prin care Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Constanța a interzis organizarea unui pelerinaj religios cu ocazia sarbatoririi Sfantului Andrei (30 noiembrie), potrivit minutei de ședința.…

- Politistii din judetul Mures au facut unele verificari dupa ce in spatiul public au aparut informatii cu privire la decesul staretului Ghelasie Tepes. Reprezentantii Politiei Mures au negat ca a fost deschisa o ancheta privitoare la modul in care medicii l-au tratat pe Parintele Ghelasie. „In legatura…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, intr-o conferința de presa, ca medicul militar Valeriu Gheorghița este coordonator al campaniei de vaccinare la nivel național anti-COVID-19. Elaborarea strategiei de vaccinare anti-COVID va fi gata saptamana viitoare. Valeriu Gheorghița este medic primar…

- Poliția spaniola a destructurat o rețea de romani care exploata imigranți clandestini in ferme din Spania, unde aceștia duceau o adevarata viața de sclavi. Majoritatea erau marocani, dar printre victime erau și romani, moldoveni, ucraineni, precum și cetațeni din state din Africa de Nord și Africa Subsahariana,…

- Procurorii Parchetului General sustin ca ancheta privind incidentele electorale de la Sectorul 1 se desfasoara intr-un ritm alert, nu este dificila si fapta functionarului care a transportat 473 de procese verbale nu este una deosebita, asa ca nu preiau dosarul, scrie Ziare.com. Biroul de presa al Ministerului…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat, joi, intr-un comunicat de presa, ca respinge proiectele de modificare a lgilor justiției, puse in dezbatere publica miercuri de Ministerul Justitiei. ”Plenul CSM a luat act cu ingrijorare de proiectele de modificare a Legilor justiției astfel cum…

- Publicitatea platita de instituțiile de stat in Romania e utilizata pentru ca statul sa interfereze in mass-media, arata raportul privind statul de drept facut public miercuri de Comisia Europeana, au surprins jurnaliștii G4media. Raportul Comisiei citeaza studiul The Media Pluralism Monitor (MPM 2020)…

- Scandalul din sectorul 1 ia amploare. Jandamii au ajuns din nou la Biroul Electoral de Circumscriptie si urmeaza sa scoata noi probe, in conditiile in care candidatii Clotilde Armand si Dan Tudorache se acuza reciproc de fraudarea alegerilor. „A venit Poliția, am chemat Jandarmeria, au sigilat tot..…