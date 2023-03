Poliția și Jandarmeria au descins la Sintești, după ce o femeie a fost bătută și jefuită în plină stradă Mai multe echipaje de Politie si jandarmi au intervenit, dupa ce a izbucnit un scandal pe o strada din Sintesti, mai multe persoane adresandu-si amenintari si injuraturi. O femeie a fost lovita si i s-a furat un telefon mobil, fiind deschis un dosar penal. Patru dintre participantii la scandal au fost amendati, scrie News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

