Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Ilfov, impreuna cu procurorii DIICOT desfasoara joi 23 de perchezitii in Bucuresti si in Ilfov intr-un dosar de inselaciune in care prejudiciul adus persoanei vatamate este de aproximativ 28.000.000 de lei, informeaza News.ro. ”Astazi, 20 iulie, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Ilfov, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrala, efectueaza 23 de perchezitii domiciliare, in judetul Ilfov si municipiul Bucuresti, intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor…