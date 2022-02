Stiri pe aceeasi tema

- Un comisar de poliție din Timișoara a fost agresat și pus la pamant intr-un mall de un barbat cunoscut ca facand parte din mediul interlop. De fața erau și colegi ai lui, care nu au intervenit. Poliția Timiș a transmis ca ei nu au vrut ca acest conflict sa escaladeze, fiind vorba despre ''o corecta…

- Politistul care a provocat accidentul din Sectorul 1 soldat cu moartea unei fetite si ranirea alteia a anuntat, in apelul la 112, ca este agent de politie, aflat in timpul serviciului, si ca a lovit mortal un copil pe trecerea de pietoni. El a cerut sfaturi unuia dintre dispecerii cu care a vorbit…