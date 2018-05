Stiri pe aceeasi tema

- Politia turca a arestat marti peste 50 de persoane la Istanbul, oras in care au fost luate masuri sporite de securitate in timp ce opozitia pregatea manifestatii cu prilejul zilei de 1 mai, relateaza AFP. In Turcia, Ziua internationala a muncii a fost marcata in trecut de confruntari intre…

- Autoritatile franceze au anuntat duminica ca au evacuat insula Mont Saint-Michel "ca masura de precautie" dupa ce un barbat a amenintat politia, relateaza Reuters si AFP. Mai multi...

- Expertii au dezamorsat, vineri, o bomba britanica din al Doilea Razboi Mondial in Berlin dupa ce au evacuat o zona din centrul orasului inclusiv principala statie de tren, un spital si Ministerul Economiei, scrie Reuters. Bomba, cantarind 500 de kilograme, a fost descoperita in timpul unor…

- O delegatie cu parlamentari croati a plecat mai devreme decat era programt din Serbia dupa ce un politician sarb i-a insultat si a incercat sa rupa un steag al Croatiei, informeaza Reuters. Seful Partidului Radical Sarb (PRS), Vojislav Seselj, a luat un steag in fata Parlamentului din Belgrad,…

- O delegatie cu parlamentari croati a plecat mai devreme decat era programt din Serbia dupa ce un politician sarb i-a insultat si a incercat sa rupa un steag al Croatiei, informeaza Reuters. Seful Partidului Radical Sarb (PRS), Vojislav Seselj, a luat un steag in fata Parlamentului din Belgrad, l-a…

- Politia franceza a arestat o a doua persoana suspectata ca ar fi implicata in atacul armat comis in localitatea Trebes, in urma caruia patru persoane au fost ucise, a informat o sursa judiciara, citata de agentia Reuters. Potrivit cotidianului Le ...

- Politia franceza a arestat o a doua persoana suspectata ca ar fi implicata in atacul armat comis in localitatea Trebes, in urma caruia patru persoane au fost ucise, a informat o sursa judiciara, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Politia slovaca a retinut un om de afaceri italian care era mentionat in ultimul articol al jurnalistului asasinat Jan Kuciak, fiind plasat in arest in legatura cu acuzatii referitoare la droguri, a anuntat marti Biroul Procurorului general, citat de Reuters. Autoritatile slovace au precizat…