Politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti s-au sesizat din oficiu sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa in cazul unui alt pacient care ar fi suferit arsuri in timpul unei operatii la Spitalul de Urgenta Floreasca. Alt pacient a suferit arsuri Politistii bucuresteni s-au sesizat din oficiu sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa, ei urmand sa stabileasca imprejurarile care au condus la producerea acestui eveniment, informeaza Biroul de presa al Politiei Capitalei.…