Poliția s-a sesizat din oficiu în cazul bărbatului care a lovit cu piciorul în ușa unui autobuz Direcția Generala de Poliție a Municipiului București s-a sesizat din oficiu in cazul barbatului care a lovit cu piciorul in ușa unui autobuz, au declarat pentru G4Media.ro surse din poliție. In imagini se vede un barbat lovind cu putere in ușa unui autobuz dupa ce un altul scuipa pe geam in direcția șoferului. Poliția anunța verificari in vederea identificarii persoanei in cauza și aplicarea masurilor legale. Context Sindicaliștii greviști le-au scris numele șoferilor greviști pe o tabla, intr-unul dintre depourile din Capitala. ”Rușine”, au marcat aceștia in dreptul numelor angajaților STB… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

