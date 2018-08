Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii salajeni continua acțiunile pentru siguranta cetatenilor, prevenirea faptelor antisociale si pentru mentinerea ordinii si linistii publice, in Sezonul Estival 2018. Peste 100 de infractiuni au fost constatate pe drumurile salajene si zeci de certificate de inmatriculare au fost retrase. In…

- Pentru prevenirea si descurajarea faptelor antisociale si pentru mentinerea ordinii si linistii publice, la nivelul judetului au actionat, zilnic, in perioada 30 iulie – 5 august, 96 de patrule de mentinere a ordinii si linistii publice. S-a asigurat intervenția la 451 de evenimente, 368 ...

- Polițiștii salajeni continua acțiunile pentru siguranta cetatenilor, prevenirea faptelor antisociale si pentru mentinerea ordinii si linistii publice, in Sezonul Estival 2018. Peste 100 de infractiuni au fost constatate si zeci de certificate de inmatriculare au fost retrase. In perioada 2 iulie-5 august…

- Polițiștii salajeni au luat masuri suplimentare pentru siguranta cetatenilor, prevenirea faptelor antisociale si pentru mentinerea ordinii si linistii publice, in sezonul estival 2018. Peste 80 de infractiuni au fost constatate si 264 de sanctiuni contraventionale au fost applicate pentru nerespectarea…

- Inspectoratul de Politie Judetean Salaj a luat masuri suplimentare pentru siguranta cetatenilor, prevenirea faptelor antisociale si pentru mentinerea ordinii si linistii publice, in Sezonul Estival 2018. Peste 160 de infractiuni au fost constatate si 3.211 sanctiuni contraventionale au fost aplicate,…

- Politistii municipiului Lugoj au depistat un tanar de 25 de ani, condamnat la un an de pedeapsa privativa de libertate. Pe numele tanarului, Judecatoria Lugoj a emis un mandat de executare a pedepsei inchisorii, prin care acesta a fost condamnat la un an de pedeapsa privativa de libertate…

- Trei barbati, cercetati pentru comiterea infractiunilor de tulburare a ordinii si linistii publice si ultraj, au fost retinuti 24 de ore. Ulterior, acestia au fost pusi sub control judiciar pentru 60 de zile. La data de 8 iunie, in jurul orei 22:00, politistii au fost sesizati sa intervina in zona unui…

- Polițiștii clujeni au desfașurat, joi, o serie de acțiuni pe raza municipiului Cluj-Napoca.”La data de 7 iunie a.c., politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au organizat si desfasurat cu sprijinul Politiei Locale Cluj-Napoca o actiune cu efective marite în…