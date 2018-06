Stiri pe aceeasi tema

- COD RUTIER 2018. Vineri, peste 11.600 de politisti au actionat, la nivel national, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. Au fost organizate 323 de actiuni si s-a intervenit la 3.147 de evenimente, dintre care 2.593 au fost sesizate prin 112.…

- Peste 10.500 de politisti au actionat, in ultimele 24 de ore, in intreaga tara si au constatat peste 860 de infractiuni. De asemenea, au aplicat aproape 8.000 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 2,2 milioane de lei, si au retinut 449 de permise de conducere. In ultimele 24 de ore,…

- Peste 7.800 de politisti au actionat, duminica, la nivel national, intervenind la 3.219 evenimente, dintre care 2.726 au fost sesizate prin 112. In urma activitatilor, au fost constatate 644 de infractiuni, 151 de persoane fiind surprinse in flagrant delict. De asemenea, au fost depistate…

- Peste 10.000 de sanctiuni au fost aplicate, duminica, de catre politistii din intreaga tara, fiind constatate 644 de infractiuni. De asemenea, au fost retinute 560 de permise de conducere, au anuntat, luni, reprezentantii Inspectoratului General al Politiei Romane. (IGPR). Peste 7.800 de politisti…

- Politistii au avut 13.000 de actiuni si interventii, in perioada minivacantei de Pasti, in urma carora au aplicat aproape 22.000 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de peste 7,7 milioane lei si au retinut 1.324 de permise de conducere, transmite News.ro . Astfel, in perioada 5-8 aprilie,…

- In perioada 5-8 aprilie, peste 8.000 de politisti au acționat, zilnic, la nivel național, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. Au fost organizate 1.117 acțiuni și s-a intervenit la 11.958 de evenimente, dintre care peste 10.000 au fost sesizate…

- Conform unui comunicat al Politiei Romane, pe parcursul a doua zile politistii au intervenit la aproape 6.300 de evenimente, fiind constatate 1.533 de infractiuni, iar 274 de persoane au fost prinse in flagrant delict. Au fost date 14.533 de amenzi in valoare de peste 5,2 milioane de lei. De asemenea,…