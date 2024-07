Poliția Rutieră informează despre noile modificări legislative Polițiștii rutieri, in data de 17 iulie, au desfașurat acțiuni de informare a șoferilor din Zalau cu privire la noile modificari legislative in domeniul rutier. Aceste activitați au avut loc atat in trafic, cat și in parcarea Zalau Value Center. Polițiștii au explicat noile reguli introduse care au ca scop creșterea siguranței pe drumuri. Conform noilor modificari, toți șoferii, inclusiv instructorii auto și examinatorii in timpul probelor practice, trebuie sa se supuna testarii pentru consumul de alcool și droguri la solicitarea polițiștilor. Refuzul testarii poate duce la retragerea permisului… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Cu ce viteza au voie șoferii sa depașeasca celelalte mașini Conform legislației rutiere actuale, exista o marja de toleranța de 9 kilometri pe ora. Astfel, sancțiunile pentru viteza incep de la depașirea cu 10 kilometri pe ora a limitei legale.„Legislația prevede o toleranța legala in cadrul careia…

