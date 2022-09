Politia Romana va schimba celebrele Loganuri cu autospeciale BMW 320ix care ating 100 de km/h in numai opt secunde. Potrivit Sindicatului Europol, la nivelul IGPR a fost desfașurata o licitație in vederea contractarii, in cadrul proiectului „Dezvoltarea unui sistem mixt mobil de monitorizare a traficului rutier privind incalcarea regulilor de circulație”, finanțat prin Programul Operațional […] The post Politia Rutiera, dotata cu masini mai rapide.100 de autospeciale BMW 320ix vor inlocui Loganurile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .