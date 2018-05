Stiri pe aceeasi tema

- Peste 10.000 de sanctiuni au fost aplicate, duminica, de catre politistii din intreaga tara, fiind constatate 644 de infractiuni. De asemenea, au fost retinute 560 de permise de conducere, au anuntat, luni, reprezentantii Inspectoratului General al Politiei Romane. (IGPR). Peste 7.800 de politisti…

- Bilantul zilei de luni: 239 de actiuni, 2.805 interventii, 884 de infractiuni constatate, peste 7.600 de sanctiuni contraventionale aplicate, 17 urmariti depistati si 170 de persoane surprinse in flagrant delict. Potrivit Politiei Romane, la data de 2 aprilie a.c., politistii din toata tara au organizat…

- Zeci de șoferi au ramas pietoni, in weekend, pe șoselele din Timiș. Polițiștii de la Rutiera au organizat mai multe acțiuni pentru depistarea celor care urca la volan și incalca legea. Oamenii legii au aplicat și sute de amenzi.

- Politistii au constatat vineri peste 800 de infractiuni si au aplicat peste 10.000 de sanctiuni contraventionale, au intervenit la aproape 3.100 de evenimente si au retinut aproape 700 de permise de conducere, informeaza IGPR. Potrivit unui comunicat transmis sambata, la data de 30 martie 2018 11.575…

- Au fost aplicate 244 de sanctiuni contraventionale in valoare de 59.735 de lei dintre care 5 pentru nerespectarea regulilor rutiere la nivel cu calea ferata, 16 pentru nerespectarea regulilor rutiere de catre pietoni si 223 pentru alte abateri. Deasemenea, au fost retinute 13 permise de conducere si…

- Peste 11.000 de politisti au acționat, luni, la nivel național, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. Au intervenit, la peste 2.200 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Au fost aplicate aproape 7.000 de sanctiuni contraventionale pentru ilegalitațile…

- In urma celor peste 3.300 de acțiuni și intervenții efectuate de polițiști, in ultimele 24 de ore, au fost constatate aproximativ 700 de infracțiuni, fiind surprinse in flagrant delict peste 175 de persoane. De asemenea, polițiștii au aplicat peste 10.000 ...

- Peste 3.300 de actiuni si interventii au fost efectuate de politisti, in ultimele 24 de ore, fiind constatate aproximativ 700 de infractiuni si surprinse in flagrant delict peste 175 de persoane. De asemenea, politistii au aplicat peste 10.000 de sanctiuni contraventionale si au retinut aproape 430…