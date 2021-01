Politia rusa l-a retinut miercuri pe fratele lui Aleksei Navalnii, dupa ce a efectuat perchezitii la apartamentul din Moscova al disidentului, transmite Reuters.



In cursul zilei de miercuri, politia a efectuat raiduri la birourile organizatiei lui Navalnii, Fondul de lupta impotriva coruptiei, si la alte cateva proprietati legate de acesta.



Autoritatile ruse si-au extins miercuri perchezitiile contra lui Aleksei Navalnii si colaboratorilor sai apropiati. Actiunile au avut loc in cadrul unei anchete a Ministerului de Interne, pentru incalcarea "normelor sanitare" in vigoare…