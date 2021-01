Politia rusa a arestat duminica mai multi sustinatori ai opozantului Alexei Navalnii, inainte de aterizarea acestuia la Moscova, relateaza AFP.

Foto: (c) Vnukovo International Airport in Moscow Handout via REUTERS



Navalnii a decolat dupa-amiaza din Berlin, pentru a reveni in Rusia, desi autoritatile din tara sa au avertizat ca ar putea fi arestat la sosire.

Unul din colaboratorii celui mai cunoscut dizident rus a numit sapte colaboratori…