Poliţia rusă a împuşcat mortal un adolescent în regiunea majoritar musulmană Tatarstan, după o ''tentativă de atac terorist'' Politia rusa a impuscat mortal un adolescent de 16 ani in regiunea Tatarstan, majoritar musulmana, dupa ce acesta a incercat sa incendieze o sectie locala de politie si a injunghiat un politist, au anuntat vineri anchetatori din Rusia, informeaza Reuters. Comitetul de Investigatii al Rusiei, care se ocupa de infractiuni grave, a anuntat intr-un comunicat ca trateaza incidentul drept "tentativa de atac terorist" si a deschis un dosar penal. Adolescentul, caruia nu i se da numele, a incercat sa dea foc unei sectii de politie din orasul Kukmor, folosind cocteiluri Molotov si injunghiind un politist… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

