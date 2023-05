Politia Romana:Perchezitii domiciliare, intr-un dosar penal cu prejudiciu de 9 milioane de lei

Stiri pe aceeasi tema

- "La aceasta ora, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane efectueaza 6 percheziții domiciliare, in municipiul București și in județul Ilfov, intr-un dosar penal aflat in supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul București,…

- Polițiștii fac percheziții domiciliare in București și Ilfov intr-un dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu de 9 milioane de lei. Operațiunea se desfașoara vineri.Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane efectueaza șase…

- La aceasta ora, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane efectueaza 6 perchezitii domiciliare, in municipiul Bucuresti si in judetul Ilfov, intr un dosar penal aflat in supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti,…

- Polițiștii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din Poliția Romana, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul București, fac, miercuri, 10 percheziții in București și Ilfov, intr-un dosar de evaziune fiscala cu prejudi

- Astazi, 12 aprilie, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din Politia Romana, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, efectueaza 10 perchezitii domiciliare, in municipiul Bucuresti si judetul Ilfov, intr un dosar penal de evaziune fiscala.In…

- Politistii si procurorii fac, miercuri, perchezitii in Bucuresti si in judetul Ilfov, intr-un dosar de evaziune fiscala. 16 persoane sunt suspectate ca au inregistrat in contabilitate facturi fictive si au produs un prejudiciu de 6 milioane de lei.”Astazi, 12 aprilie, politistii Directiei de Investigare…

- Eveniment Percheziții in Teleorman, București și Ilfov intr-un dosar de inșelaciune / Prejudiciu de 1 milion de lei martie 30, 2023 14:40 Politistii Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice – Sector 5 București au desfașurat joi dimineața 12 percheziții domiciliare și au pus in aplicare…

- Nr. 150 din 16 februarie 2023 COOPERARE ROMANO GERMANA, INTR UN DOSAR PENAL DE EVAZIUNE FISCALA SI DELAPIDARE La data de 14 februarie 2023, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice au efectuat 2 perchezitii domiciliare, in municipiul Bucuresti, sub coordonarea Parchetului de pe…