Politia Romana:Evaziune fiscala Nr. 775 din 28 mai 2024 EVAZIUNE FISCALA, CU SUME NEINREGISTRATE DE PESTE 1,5 MILIOANE DE LEI La data de 28 mai a.c., politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Gorj si ai altor structuri din cadrul inspectoratelor de politie judetene Olt si Arges, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj, au efectuat 6 perchezitii domiciliare, la locatii situate in judetele Gorj, Olt si Arges, intr un dosar penal, avand ca obiect savarsirea infractiunii de evaziune fiscala ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

