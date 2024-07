Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat o ordonanța de urgența care permite instalarea de camere video de monitorizare a traficului pe marginea șoselelor. Imaginile inregistrate vor fi folosite ca probe pentru contravențiile șoferilor in trafic, iar amenzile vor fi trimise direct la domiciliul șoferului. Astfel, Poliția…

- Klaus Iohannis a promulgat legea care prevede pedepse de pana la 25 de ani de inchisoare pentru furnizarea de substanțe psihoactive, cu consecința decesului unei persoane. De asemenea, legea conține sancțiuni sporite pentru consum sau finanțarea traficului și consumului de droguri. Cei prinși bauți…

- Echipa de campanie a Dianei Șoșoaca a postat joi pe rețelele de socializare un clip video in care senatoarea folosește o motocicleta a Poliției Romane. Oficialii IGPR au dispus o ancheta interna pentru a stabili condițiile in care un ofițer de poliție i-a permis senatoarei sa-i foloseasca vehiculul. …

- Noua perchezitii au loc luni, in Bucuresti, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul comercializarii de articole sanitare, prejudiciul estimat fiind de 5 milioane de lei. Doua persoane vor fi audiate. ”La data de 27 mai 2024, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, sub supravegherea…

- Cantareața Xonia, oprita de polițiști in trafic anul trecut, nu era drogata, așa cum arata testul inițial. Aceasta este concluzia legiștilor, care au contrazis astfel drugtestul agenților de la Rutiera, care indicase un posibil consum de cocaina. Loredana Sachelaru, cunoscuta publicului larg sub numele…

- Proiectul de lege care ii lasa pe șoferi 10 ani fara permis, daca sunt prinși bauți sau drogați la volan, urmeaza sa ajung la vot final. De 6 ani, Romania ocupa primul loc in Europa la numarul de accidente. Doar in ultimele luni, zeci de șoferi bauți și drogați au provocat tragedii pe șosele. Un […]…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul de promulgare a legii care permite șoferilor cu permis categoria B sa conduca și motociclete cu transmisie automata cu capacitate cilindrica maxima de 125 cmc, cu puterea maxima de 11 kW și cu un raport putere/greutate de cel mult 0,1 kW/kg, categoria…

- Romanii neasigurați vor putea accesa aceleași servicii medicale ca și cei asigurați. Șefa Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Valeria Herdea, a transmis ca din 1 iulie 2024, persoanele neasigurate vor avea aceleasi drepturi ca si persoanele asigurate. Valeria Herdea susține ca se dorește…