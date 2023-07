Stiri pe aceeasi tema

- Graba de a face treaba buna rapid și de a prinde infractorii se poate termina cu gafe memorabile. A demonstrat-o Poliția Romana, care a facut publice imagini cu un barbat din Gorj, care l-a impușcat pe un rival amoros. Barbatul e cautat național, iar oamenii legii au facut publice imagini cu el și s-au…

- Au aparut primele imagini cu pistolarul din Gorj, date publicitații de polițiștii care il cauta de mai bine de 24 de ore. Petre Stancioi, de 52 de ani, este cautat pentru ca l-a impușcat pe partenerul fostei sale soții. Agresorul era deja dat in urmarire pentru santaj, dar a reusit sa le scape printre…

- 27 de percheziții au loc, miercuri, la braconierii care vanau urși. Unul dintre ei este militar. „La data de 12 iulie a.c., polițiștii Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din Poliția Romana pun in executare 27 de mandate de percheziție domiciliara, in județul Argeș, in cadrul unui dosar…

- O minora din Gorj care a furat mașina unei rude și s-a urcat la volan putea sa provoace un adevarat dezastru. O camera de supraveghere a surprins accidentul in care a fost implicata și in urma caruia a fost ranita. Fata de 15 ani, in timp ce conducea o autoutilitara pe un drum comunal, in […] The post…

- Curtea Poliției a fost transformata in balci in comuna Scoarța, din județul Gorj, unde primarul a organizat zilele localitații. Garajele autospecialelor de Politie au fost amenajate cu mese si scaune pentru cei care consuma mici și bere, iar la intrarea in sediul Poliției au fost amplasate aparate de…

- Un barbat din Gorj si-a lovit tatal in cap cu toporul de la un motiv banal pornit de la dorința de a demola un coteț de pasari. Duminica, dupa-amiaza ,cei doi, care locuiesc in aceeași curte, au pornit o cearta din cauza cotețului care se dorea demolat de catre fiu, iar tatal s-a impotrivit. Fiul […]…

- Un proiectil exploziv, calibru 57 de milimetri, in stare perfecta de functionare a fost gasit de un locuitor al comunei Daia, din judetul Giurgiu, in timp ce sapa in curtea casei sale. „ISU Giurgiu a fost solicitat sa intervina in localitatea Daia, judetul Giurgiu, dupa ce un barbat a anuntat ca a…