Un TIR a fost lovit de un tren in care se aflau zeci de pasageri! (FOTO)

Un TIR incarcat cu lemne a fost lovit de un tren in care se aflau 50 de pasageri, vineri seara, in comuna Magurele, patru persoane fiind asistate medical, vineri seara. In trenul Ploiesti Maneciu se aflau aproximativ 50 pasageri, 4 persoane asistate de echipajele… [citeste mai departe]