Politia Romana precizeaza miercuri ca declaratiile pe propria raspundere pot fi refolosite la date diferite daca motivele deplasarii si traseul raman neschimbate.



Cetatenii au intrebat autoritatile daca este permisa refolosirea declaratiei prin modificare datei, in cazul deplasarilor pentru tratamente medicale frecvente sau pentru deplasari la magazinul din apropierea casei ori la farmacie, "avand in vedere ca din cauza restrictiilor este dificil de gasit foi pentru completarea declaratiilor pe proprie raspundere, mai ales pentru persoanele in varsta sau din mediul rural".