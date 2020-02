Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineata, Politia Romana a efectuat 175 de perchezitii domiciliare in Galati, Bucuresti si alte 19 judete, in cadrul a cinci dosare penale in care sunt cercetate fapte de evaziune fiscala in domeniul comertului intracomunitar cu autovehicule second-hand.

- In aceasta dimineața, Poliția Romana efectueaza 175 de percheziții domiciliare in București și 20 de județe, in cadrul a cinci dosare penale in care sunt cercetate fapte de evaziune fiscala in domeniul comerțului intracomunitar cu autovehicule second-hand. Prejudiciul cauzat este de peste 35.000.000…

- In aceasta dimineața, Poliția Romana a efectuat 175 de percheziții domiciliare in Argeș, București și alte 19 județe. Acțiunile sunt desfașurate in cadrul a cinci dosare penale in care sunt cercetate fapte de evaziune fiscala in domeniul comerțului intracomunitar cu autovehicule second-hand. Este…

- In aceasta dimineața, Poliția Romana efectueaza 175 de percheziții domiciliare in București și 20 de județe, in cadrul a cinci dosare penale in care sunt cercetate fapte de evaziune fiscala in domeniul comerțului intracomunitar cu autovehicule second-hand. Prejudiciul cauzat este de peste 35.000.000…

- In aceasta dimineața, Poliția Romana efectueaza 175 de percheziții domiciliare in București și 20 de județe, in cadrul a cinci dosare penale in care sunt cercetate fapte de evaziune fiscala in domeniul comerțului intracomunitar cu autovehicule second-hand. Prejudiciul cauzat este de peste 35.000.000…

- In aceasta dimineața, Poliția Romana efectueaza 175 de percheziții domiciliare in București și 20 de județe, in cadrul a cinci dosare penale in care sunt cercetate fapte de evaziune fiscala in domeniul comerțului intracomunitar cu autovehicule second-hand. Prejudiciul cauzat este de peste 35.000.000…

- Polițiștii fac 175 de percheziții in București și 20 de județe o grupare specializata in infracțiuni de evaziune fiscala. Gruparea a cumparat mașini second hand și le-a vandut in Romania fara sa...

- 25 Februarie 2020 Sursa: IGPR GRUPARE SPECIALIZATA IN EVAZIUNE FISCALA IN DOMENIUL COMERȚULUI CU AUTOTURISME SECOND-HAND, DESTRUCTURATA In aceasta dimineața, Poliția Romana efectueaza 175 de percheziții domiciliare in București și 20 de județe, in cadrul a cinci dosare penale in care sunt cercetate…