Poliția Română pe glume sau pe bune? Doi polițiști rutieri și-au răpit un coleg de serviciu de pe stradă Doi polițiști rutieri din București sunt suspectați ca l-au rapit de pe strada, duminica, pe un coleg de serviciu, plecand cu el intr-o direcție necunoscuta. Potrivit gandul.ro, Poliția Romana a comunicat ca totul a fost o gluma. Conducerea Direcției Generale de Poliție a Municipiului București a declanșat verificari, prin structura de control intern, in vederea […] The post Poliția Romana pe glume sau pe bune? Doi polițiști rutieri și-au rapit un coleg de serviciu de pe strada appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost impușcat, vineri seara, pe o strada din Popești-Leordeni. Atacatorul a fugit de la fața locului și este cautat acum de polițiști. Incidentul a avut loc vineri seara, cand barbat se plimba, alaturi de iubita sa, pe strada Amurgului din Popești-Leordeni. La un moment dat, un autoturism…

- UPDATE IPS Teodosie a primit, luni la pranz, a doua amenda de 1.000 de lei, dupa ce a fost surprins de polițiști pe strada, deși era obligat sa stea in carantina. Luni, in jurul orei 11.00, polițiști din cadrul Secției 3 Constanța l-au surpris pe IPS Teodosie pe strada Arhiepiscopiei din municipiul…

- O autospeciala de Politie din judetul Hunedoara, care se afla in servicul de patrulare, a fost implicata intr-un accident rutier, dupa ce a lovit cu partea laterala un autocamion care circula din sens opus. Cei doi agenti aflati in masina de Politie au fost raniti și au fost transportati la spital.…

- Un dosar in care fostii primari ai municipiului Constanta Radu Mazare si Decebal Fagadau au fost trimisi in judecata pentru complicitate la abuz in serviciu, respectiv abuz in serviciu, a fost retrimis la procurorii DNA. Decizia a fost luata de Curtea de Apel Constanta si este definitiva. DNA Constanța…

- 9.680 de persoane incaseaza pensii de serviciu, conform datelor furnizate, pentru acest an, de Casa Nationala de Pensii Publice. Aproape jumatate dintre aceste persoane sunt din sistemul judiciar, iar cea mai mare pensie de serviciu este de peste 20.000 lei și aparține unui magistrat. Cei mai multi…

- Soțul Dianei Șoșoaca s-a prezentat, joi, la Secția 6 Poliție pentru a semna pentru controlul judiciar. Silviu Șoșoaca a raspuns acuzațiilor aduse de jurnalista italiana Lucia Goracci, negand ca ar fi mușcat-o de mana. „Nu am mușcat pe nimeni, ma faceți sa rad. Nu agresez de felul meu pe nimeni. E o…

- Sindicalistii din Politie incep de luni protestele in fata prefecturilor, urmand ca in 16 decembrie sa protesteze la MAI, iar in 17 decembrie, la sediile partidelor din actuala coalitie de guvernare, solicitand aplicarea Legii salarizarii personalului platit din fonduri publice. ”Incepand cu data de…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a fost raportat la politie de un parlamentar laburist pentru ca la resedinta sa din Downing Street ar fi avut loc anul trecut cel putin doua petreceri in timp ce erau in vigoare restrictii impuse in contextul pandemiei, relateaza The Guardian. Laburistul Neil Coyle,…