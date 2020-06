Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer oprit de un echipaj de poliție pentru depașirea vitezei legale pe șoseaua Ștefan cel Mare, din București, a refuzat sa se legitimeze și a demarat cu agentul de poliție agațat de autovehicul, tarindu-l pe acesta cațiva zeci de metri, informeaza Poliția Capitalei. Incidentul s-a produs sambata…

- Un polițist de la Brigada Rutiera a Capitalei a fost lovit, in noaptea de vineri spre sambata, de un șofer care fusese oprit in trafic.Inițial, conducatorul auto a oprit la semnalele agenților, insa cand aceștia i-au cerut actele, șoferul a refuzat, spunand ca este "cetațean suveran" și a…

- Un conducator auto a fost urmarit in trafic ieri, dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalele polițiștilor. Oamenii legii au efectuat semnal de oprire unui autoturism care circula pe DE 79, din direcția oraș Rovinari – oraș Filiași, și, intrucat acesta nu a oprit, marind totodata viteza de deplasare,…

- Poliția din București a deschis o ancheta dupa incidentul de la Kaufland, unde un barbat a fost pus pe jos și incatușat de nu mai puțin de șase polițiști, dupa ce a refuzat sa fie termoscanat, s-a certat cu paznicii de la magazin. Omul a refuzat și sa se legitimeze, așa ca oamenii legii spun ca au…

- Cei doi soți care au facut un scandal monstru pentru ca angajații unui magazin din sectorul 5 al Capitalei au vrut sa le ia temperatura la intrare au povestit pas cu pas varianta lor despre ce s-a intamplat. Femeia susține ca agentul de la intrare a facut un act ilegal pentru ca nu are dreptul sa o…

- Zilele trecute, un medic din București a postat pe Facebook o intamplare mai puțin obișnuita pentru Romania. Acesta abia ieșise din tura de noapte, cand a fost oprit la un control de rutina de o polițista. Imediat ce a aflat ca este medic, aceasta a luat poziția de drepți și l-a salutat cu mana la...

- Arestați pentru trafic de droguri. Incerca sa treaca de controlul de frontiera cu metamfetamina ascunsa in vagin. Doua persoane din Pitești, un barbat și o femeie, au fost prinse de polițiștii argeșeni cand incercau sa introduca in țara in țara droguri de mare risc, respectiv metamfetamina. Femeia…