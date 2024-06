Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Republicii Moldova informeaza conducatorii mașinilor de mare tonaj despre anumite restricții de circulație in perioada caniculara. Astfel, conform prevederilor regulamentului circulației rutiere, in zilele cu temperaturi de peste 30 de grade Celsius, unitațile de transport cu o greutate de peste…

- Grupul austriac Lasselsberger pregatește o investiție importanta in Romania, iar pentru asta acționarii companiei vor baga adanc mana in buzunar. Investiția totala este estimata la 823 de milioane de lei.

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, susține ca exista un risc major ca statul roman sa fie condamnat de Curtea Europeana de Justiție in ceea ce privește calitatea aerului din Capitala.„Romania se afla deja intr-o procedura de infringement.

- Plecatul la drum cu prea puțin combustibil in rezervor nu numai ca poate afecta motorul, dar poate atrage și o amenda. Conducerea cu un rezervor aproape gol poate avea consecințe grave, atat in ceea ce privește integritatea vehiculului, cat și din punct de vedere legal. Atunci cand nivelul combustibilului…

- Uniunea Europeana a anuntat luni ca va inchide investigatia privind ofertele unor firme chinezesti pentru un parc fotovoltaic din Romania, deoarece acestea s-au retras de la licitatie, transmite Bloomberg Potentialii licitatori - inclusiv subsidiara germana a LONGi Green Energy Technology Co Ltd, unul…

- Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Florești au intervenit seara trecuta pentru stingerea unui incendiu care a cuprins vegetația uscata din apropierea strazii Cetații din localitatea Florești. „Stingerea flacarilor a fost realizata imediat de catre echipajul operativ, fiind impiedicata propagarea…

- Orice ziar, blog sau magazin online din Romania care permite comentarii pe propriul site de internet risca amenzi, avertizeaza un articol publicat pe site-ul termene.ro. Acest risc apare din cauza modului cum Romania a decis sa puna in aplicare Regulamentul UE privind serviciile digitale menit sa combata…

- In fiecare an, de la sfarșitul lunii martie și pana in luna mai, o floare unica in lume inflorește in Romania - Laleaua de Cazane. Firava planta coloreaza in galben abrupturile stancoase ale spectaculosului Defileu al Europei, doar pe malul romanesc al Dunarii.