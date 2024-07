Prevenirea victimizarii minorilor și a delincvenței juvenile constituie o prioritate naționala a Poliției Romane, in domeniul prevenirii criminalitații. In acest context, la nivel național, Poliția Romana, prin Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalitații, in colaborare cu Asociația Telefonul Copilului, a derulat proiectul de prevenire a disparițiilor de copii și a plecarilor voluntare „Plecatul de […] The post Poliția Romana ne sfatuiește: ce facem daca dispare copilul de-acasa appeared first on Puterea.ro .